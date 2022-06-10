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خطة حكومية للنهوض بقطاع إنتاج القمح في لبنان

أقرّت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية خطة للنهوض بقطاع إنتاج القمح عن طريق تشجيع المزارعين على زيادة المساحات المزروعة بدعم من دول وهيئات مانحة.
10/6/2022