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الحصاد (2022/6/9)

ناقش محمد كريشان عدة مواضيع في “الحصاد”، منها: إسرائيل تنشر منظومة رادار في الإمارات والبحرين، وتقول إنها لمواجهة -ما سمته- تهديدات إيران.