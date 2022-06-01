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تقارير محلية ودولية تصف الوضع الاقتصادي في تونس بالهش

وصفت تقارير محلية ودولية الوضع الاقتصادي في تونس بالهشّ، في وقت حذرت فيه أطراف تونسية من خطر تأثير الوضع الحالي في البلاد على الفئات الأكثر عوزا.
31/5/2022