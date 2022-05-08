مدة الفيديو 03 minutes 00 seconds 03:00

سيناريوهات ضربات نووية محتملة لعواصم غربية.. هل تفعلها روسيا؟

تناولت وسائل الإعلام الرسمية الروسية سيناريوهات ضربات نووية روسية يمكن أن تستهدف عواصم غربية في حال تعرض روسيا لهجوم نووي غربي،