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سيناريوهات ضربات نووية محتملة لعواصم غربية.. هل تفعلها روسيا؟

تناولت وسائل الإعلام الرسمية الروسية سيناريوهات ضربات نووية روسية يمكن أن تستهدف عواصم غربية في حال تعرض روسيا لهجوم نووي غربي،
8/5/2022