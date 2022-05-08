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الحصاد (2022/5/7)

تابعت فدى باسيل في الحصاد (2022/5/7) المواضيع التالية: كتائب القسام تحذر الاحتلال الإسرائيلي من استهداف أي من قادة المقاومة. الجيش المصري يعلن مقتل ضابط و10 جنود وإصابة 5 آخرين.