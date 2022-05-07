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قوة إسرائيلية تفجر منزل الأسير عمر جرادات

فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل الأسير عمر جرادات في قرية سيلة الحارثية (غرب جنين) بزعم تنفيذه عملية حومش (شمالي نابلس)، التي أدت إلى مقتل مستوطن.
7/5/2022