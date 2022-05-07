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الانتخابات المحلية في بريطانيا.. لماذا تكتسي أهمية كبرى؟

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات المحلية في بريطانيا تراجع حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون، وخسارته لمعاقل تاريخية.
7/5/2022