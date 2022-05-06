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دور تاريخي موروث للإدارات الأهلية بولاية غرب دارفور

يلعب رجال الإدارة الأهلية بولاية غرب دارفور دورا موروثا داخل مجتمعاتهم المحلية في إنهاء الصراعات وفض النزاعات بين المكونات القبلية المختلفة بالولاية.