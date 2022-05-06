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بعد عفو رئاسي.. النظام السوري يفرج عن عدد من المعتقلين

تجمّع سوريون في ساحات رئيسة بالعاصمة دمشق بانتظار خروج معتقلين من سجون النظام السوري بعد صدور عفو رئاسي وُصف بأنه الأوسع منذ بدء الثورة السورية.