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الحصاد (2022/5/5)

ناقش محمد كريشان في الحصاد مواضيع عدة، منها: مقتل 3 إسرائيليين وإصابة آخرين في عملية في بلدة إلعاد قرب تل أبيب.