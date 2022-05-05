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مجمع آزوفستال يختزل حكاية المواجهة الروسية الأوكرانية.. كيف ذلك؟

في خضم استمرار حصار آزوفستال، يرى مراقبون أن معركة هذا المجمع الصناعي المهم قد تختزل وحدها حكاية المواجهة الروسية الأوكرانية،
5/5/2022