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مجمع آزوفستال يختزل حكاية المواجهة الروسية الأوكرانية.. كيف ذلك؟

في خضم استمرار حصار آزوفستال، يرى مراقبون أن معركة هذا المجمع الصناعي المهم قد تختزل وحدها حكاية المواجهة الروسية الأوكرانية،