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تعرف عليها.. حضارة شعب الكاسانا في قرية تيبلي

تشتهر قرية “تيبلي”، على حدود بوركينا فاسو مع غانا، بنمطها المعماري. ويمثل هذا النمط حضارة شعب الكاسانا وممالكه التي قامت في هذه المنطقة على امتداد قرون عديدة.