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الحصاد (2022/5/4)

ناقش عثمان آي فرح في الحصاد مواضيع عدة، منها: بعد معارك عنيفة حول مجمع آزوفستال الصناعي في ماريوبول، موسكو تعلن فتح ممرات آمنة مدة 3 أيام ابتداء من الخميس لخروج المدنيين.