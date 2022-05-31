منسي- ارجع لحجمك!

في مجتمعاتنا.. كثيرا ما يكون حجم ما تملك، هو المقياس الوحيد لحجمك الحقيقي عند الناس! “قد يكون المجتمع من حولك هو مصدر لآلامك: ركز على مزاياك واهتم بروحك”.