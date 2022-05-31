تاريخ التعقيدات التي مرت بها تايوان مع الصين

تشهد العلاقات بين الصين وتايوان توترا منذ عقود، ويعود تاريخ هذا التوتر إلى نهاية الحرب الأهلية الصينية، حيث حافظت الولايات المتحدة على علاقات مع تايوان رغم عدم الاعتراف بها دولة.