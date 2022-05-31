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آثار الدمار على مدينة سلوفيانسك في أوكرانيا

ينقل مراسل الجزيرة من مدينة سلوفيانسك (شمال مقاطعة دونيتسك) آثار الدمار الذي لحق بأبنية سكنية، وآثار الدمار الذي حصل في هذه المنطقة إثر سقوط صواريخ عليها.