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قائد الحرس الثوري الإيراني يتهم إسرائيل باغتيال العقيد حسن خدايي

اتهم قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي إسرائيل باغتيال العقيد حسن صياد خدايي. وتوعد سلامي “القتلة” بدفع الثمن.
30/5/2022