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الحصاد (2022/5/29)

ناقش زين العابدين توفيق مواضيع عدة في الحصاد، ومنها: رئيس الحكومة الإسرائيلية يهنئ المشاركين في مسيرة الأعلام. حماس تؤكد أنه لا يمكن لأي قوة أن تغير عروبة القدس.