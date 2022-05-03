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الحصاد (2022/5/2)

ناقشت إلسي أبي عاصي في الحصاد مواضيع عدة، منها: كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس تتبنى عملية سلفيت التي قُتل فيها حارس في مستوطنة أرئيل بالضفة الغربية يوم الجمعة الماضي.