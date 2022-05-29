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من باب العامود.. مواجهات بين مستوطنين وشبان فلسطينيين

أغلقت قوات الاحتلال منطقة باب العامود بالسواتر الحديدية إثر مواجهات مع شبان فلسطينيين بعد وصول مجموعة من المستوطنين يحملون أعلاما إسرائيلية،