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الحصاد (2022/5/28)

ناقشت ليلى الشيخلي في الحصاد مواضيع عدة، منها: في ظل استنفار أمني إسرائيلي عشية مسيرة الأعلام بالقدس، حماس تدعو للنفير والرباط دفاعا عن القدس والأقصى.