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الحصاد (2022/5/27)

ناقشت فدى باسيل في الحصاد مواضيع عدة منها: إعلان الحرس الثوري الإيراني احتجاز ناقلتي نفط يونانيتين؛ وقبل ذلك بيوم كانت اليونان قد احتجزت ناقلة ترفع العلم الإيراني.