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ارتفاع نسبة الفقر في أفغانستان

حذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أن نحو 97% من الأفغان سيصبحون تحت خط الفقر بعد منتصف العام الجاري. وحسب التقرير الأممي، فإن نسبة الفقر تجاوزت 80% خلال العامين الماضيين.