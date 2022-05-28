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إسرائيل تؤكد أن مسيرة الأعلام لن تمر بالمسجد الأقصى

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أن مسيرة الأعلام المقررة الأحد المقبل بالقدس ستنظم وفق مسارها التقليدي دون أي تغيير، ولن تمر من باحات المسجد الأقصى.
27/5/2022