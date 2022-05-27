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الحصاد (2022/5/26)

ناقش عثمان آي فرح مواضيع عدة في الحصاد منها: شبكة الجزيرة تحيل ملف اغتيال مراسلتها شيرين أبو عاقلة إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية.