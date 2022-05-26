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مسيرة الأعلام.. تحذيرات فلسطينية يقابلها تأهب إسرائيلي

قالت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية إن الجيش نقل سريتين من وحدة حرس الحدود من الضفة الغربية إلى القدس، وذلك لتأمين مسيرة الأعلام المقررة الأحد المقبل.