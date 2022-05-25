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الحصاد (2022/5/24)

ناقش جلال شهدا في الحصاد مواضيع عدة، منها: الخارجية الأميركية تجدد التنديد بقتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة وتقول إنها تترقب محاسبة المسؤولين عن قتلها بشكل كامل.