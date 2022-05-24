مدة الفيديو 01 minutes 55 seconds

سوق القمح العالمية.. أرقام ومعلومات

مع انقضاء 3 أشهر من الحرب على أوكرانيا، تتصاعد المخاوف بشأن أزمة إمدادات الحبوب وخاصة القمح، ولم يتبدد قلق الدول المستوردة في ظل ارتفاعات قياسية في سعر القمح.
24/5/2022