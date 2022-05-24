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سوق القمح العالمية.. أرقام ومعلومات

مع انقضاء 3 أشهر من الحرب على أوكرانيا، تتصاعد المخاوف بشأن أزمة إمدادات الحبوب وخاصة القمح، ولم يتبدد قلق الدول المستوردة في ظل ارتفاعات قياسية في سعر القمح.