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الشرطة السودانية تطلق قنابل الغاز المدمع لتفريق متظاهرين في أم درمان

أطلقت قوات الشرطة السودانية قنابل الغاز المدمع بكثافة والقنابل الصوتية، لتفريق متظاهرين في شارع الأربعين بأم درمان غربي العاصمة الخرطوم.
23/5/2022