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الحصاد (2022/5/22)

ناقشت إلسي أبي عاصي في الحصاد مواضيع عدة، منها: مع اقتراب ما تعرف بمسيرة الأعلام، محكمة إسرائيلية تسمح لمجموعات يهودية متطرفة بإقامة صلوات في الأقصى بعد اقتحامه.