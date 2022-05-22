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الاحتلال الإسرائيلي يستخدم كلابا بوليسية لترهيب الفلسطينيين

قالت هيئات حقوقية إن جيش الاحتلال يستخدم كلابه البوليسية في أنشطته العسكرية بما ينافي المواثيق والأعراف الدولية لترهيب الفلسطينيين وقمعهم.
22/5/2022