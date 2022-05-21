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الحرب على أوكرانيا.. أين وصلت روسيا؟ وما آخر التطورات الميدانية؟

أعلنت وزارة الدفاع الروسية استسلام جميع الجنود الأوكرانيين المحاصرين في مجمع آزوفستال وسيطرة القوات الروسية بشكل كامل على المجمع.
21/5/2022