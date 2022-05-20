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تجدد المظاهرات المطالبة بالحكم المدني في السودان

أفاد مراسل الجزيرة في الخرطوم أن الشرطة السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع على متظاهرين في أثناء تجمعهم جنوبي العاصمة وقبل انطلاقهم باتجاه القصر الرئاسي.