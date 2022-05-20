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الحصاد (2022/5/19)

ناقش محمد كريشان في الحصاد مواضيع عدة، منها: الجيش الإسرائيلي يمتنع عن إجراء تحقيق جنائي في اغتيال شيرين أبو عاقلة ويكشف عن تحديده البندقية التي قد تكون استخدمت في قتلها.