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الحصاد (2022/5/1)

تابعت إلسي أبي عاصي في الحصاد (2022/5/1) المواضيع التالية: مستشار وزير الدفاع الأوكراني يقول للجزيرة إن أسبوعين من المعارك المحتدمة شرقا لم تؤد لأي تغيير.