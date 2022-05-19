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الحصاد (2022/5/18)

ناقش عبد القادر عياض في الحصاد مواضيع عدة، منها: سلطات الاحتلال تقر إقامة مسيرة الأعلام في القدس ضمن مسار يمر بالقرب من المسجد الأقصى.