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الحصاد (2022/5/17)

ناقش عثمان آي فرح مواضيع عدة الحصاد منها: أعضاء في الكونغرس الأميركي يوقعون رسالة تطالب بالتحقيق في اغتيال شيرين أبو عاقلة. توسيع حزب القوات اللبنانية قاعدة أعضائه في البرلمان.