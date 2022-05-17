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بوساطة دولية.. انطلاق الحوار في السودان بجولات غير مباشرة

انطلق في السودان الحوار بين الفرقاء السياسيين بشكل غير مباشر، بوساطة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة “إيغاد” (IGAD)، لحل الأزمة السياسية.