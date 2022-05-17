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بوساطة دولية.. انطلاق الحوار في السودان بجولات غير مباشرة

انطلق في السودان الحوار بين الفرقاء السياسيين بشكل غير مباشر، بوساطة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة “إيغاد” (IGAD)، لحل الأزمة السياسية.
16/5/2022