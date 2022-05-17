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الحصاد (2022/5/16)

ناقشت إلسي أبي عاصي في الحصاد مواضيع عدة منها: إصابات في القدس خلال مواجهات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي ومشيعي جنازة الشهيد وليد الشريف.