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انتخاب حسن شيخ محمود رئيسا جديدا للصومال

انتخب البرلمان الصومالي حسن شيخ محمود رئيسا للبلاد للسنوات الأربع القادمة، وحصل شيخ محمود على 214 صوتا مقابل 110 أصوات للرئيس المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو.