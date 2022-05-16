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الفلسطينيون يحيون الذكر الـ74 للنكبة

أقام الفلسطينيون في رام الله مهرجانا مركزيا في “ميدان المنارة” بمناسبة الذكرى الـ74 للنكبة، تحت شعار “كفى 74 عاما من الظلم والكيل بمكيالين”.
16/5/2022