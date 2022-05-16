مدة الفيديو 01 minutes 55 seconds 01:55

الفلسطينيون يحيون الذكر الـ74 للنكبة

أقام الفلسطينيون في رام الله مهرجانا مركزيا في “ميدان المنارة” بمناسبة الذكرى الـ74 للنكبة، تحت شعار “كفى 74 عاما من الظلم والكيل بمكيالين”.