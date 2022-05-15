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لبنان.. الانتخابات التشريعية تتزامن مع انهيار اقتصادي غير مسبوق

تدخل الجزيرة أحد أفقر أحياء العاصمة اللبنانية في الأشرفية والضاحية الجنوبية لبيروت، لتستطلع آراء المواطنين بشأن الانتخابات والمرشحين فيها.