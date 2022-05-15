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الانتخابات اللبنانية.. المشهد السياسي اللبناني

نتعرف على المشهد السياسي اللبناني وفق خريطة التحالفات السياسية والطائفية في لبنان. تفاصيل أكثر خلال هذا العرض لمحمد رَجيب.
15/5/2022