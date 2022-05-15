مدة الفيديو 02 minutes 29 seconds

الاحتلال الإسرائيلي يواصل الانتهاكات بحق الإعلاميين ومؤسساتهم

رغم مرور عام على الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، لا تزال المؤسسات الإعلامية التي دمرها الاحتلال خلال الحرب شاهدة على حجم الجريمة.
15/5/2022