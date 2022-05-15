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الاحتلال الإسرائيلي يواصل الانتهاكات بحق الإعلاميين ومؤسساتهم

رغم مرور عام على الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، لا تزال المؤسسات الإعلامية التي دمرها الاحتلال خلال الحرب شاهدة على حجم الجريمة.