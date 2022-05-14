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مخيم جنين.. معلومات وأحداث

مخيم جنين هو أحد المخيمات الفلسطينية، يقع في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، تأسس عام 1954، ويعد ثاني أكبر المخيمات في الضفة الغربية. تفاصل ومعلومات أكثر عن المخيم في هذا التقرير.