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حصاد (2022/5/13)

ناقش محمد كريشان في الحصاد مواضيع عدة، منها: قوات الاحتلال تعتدي على نعش شيرين أبو عاقلة لحظة خروجه من المستشفى الفرنسي بالقدس، والبيت الأبيض يقول إن مشاهد الاعتداء مزعجة للغاية.