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الحصاد (2022/5/10)

ناقش عثمان آي فرح في الحصاد مواضيع عدة، منها: المعارك تحتدم في شرق أوكرانيا وجنوبها. قتال عنيف على أطراف لوغانسك مع وصول قوات انفصالية إلى الحدود الإدارية للإقليم.