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الحصاد (2022/5/9)

ناقشت ليلى الشيخلي في الحصاد مواضيع عدة، منها: بوتين يقول إن المواجهة مع أوكرانيا كانت حتمية وإن الغرب كان يُعدّ لغزو الأراضي التاريخية لروسيا.