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الحرب والغلاء يحرمان اليمنيين فرحة العيد

مع اقتراب عيد الفطر المبارك وجد الكثير من الأسر اليمنية نفسها عاجزة عن تأمين متطلبات العيد الأساسية لأطفالها من ملابس وحلويات،