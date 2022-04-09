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مراحل الانتخابات الفرنسية

تستعد فرنسا في العاشر من أبريل/نيسان الجاري لاختيار رئيسها الـ12، ويشترط على كل متنافس لخوص الانتخابات أن يجمع عددا محددا من التواقيع لمسؤولين محليين.